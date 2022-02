Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Schwaikheim sind am Donnerstag (03.02.) zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Vormittag gegen 10.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreisverkehr bei der Bahnhofstraße. Der Hintergrund: Laut Pressemitteilung missachtete eine 72 Jahre alte Honda-Fahrerin beim Einfahren in den Kreisel die Vorfahrt einer 63 Jahre alten Dacia-Fahrerin, die sich bereits darin befand.

