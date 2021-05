Schwaikheim: Diebe stehlen Wohnmobil von Gelände eines Autohauses

Bislang unbekannte Diebe haben am Donnerstagmorgen (27.05.) zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr in Schwaikheim ein Wohnmobil gestohlen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, hatte das Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohauses in der Dammstraße gestanden.

Am Wohnmobil der Marke "Sun Living, Typ V-Series 65 SL" waren zum Tatzeitpunkt die amtlichen Kennzeichen WN-SG 3738 angebracht. Es hat einen Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Die Kripo in Waiblingen sucht nun Zeugen. Wer Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib des Campingwagens geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.