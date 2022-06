Schwaikheim: Große Rollen Kunststofffolie illegal an Feldweg entsorgt

An einem Feldweg am Waldgebiet Plattenberg bei Schwaikheim ist erneut illegal Kunststofffolie entsorgt worden. Das berichtet die Polizei am Freitagmorgen (10.06.). Den Angaben zufolge wurde der Vorfall am Donnerstagnachmittag festgestellt und der Polizei gemeldet.

Mit Lkw oder Anhänger transportiert?

Laut Mitteilung wurden in dem Gebiet zwischen der B14 und der K1911 mehrere Großrollen Kunststofffolie abgeladen. Die Folie war stark verschmutzt. Möglicherweise wurde sie im Gartenbau verwendet. Der Folien-Abfall ist großvolumig und schwer. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass er mit einem Lkw oder Anhänger transportiert und am Wegrand abgekippt wurde.

Polizei bittet um Hinweise

Von einem nahezu identischen Vorfall hat die Polizei bereits Mitte Mai dieses Jahres berichtet. Zwischen dem 18. und dem 19. Mai hatten Unbekannte circa 10 Kubikmeter Kunststofffolie im Waldgebiet Plattenberg entsorgt.

Die Polizei Winnenden bittet nun um weitere Hinweise. Zeugen sollten sich laut Mitteilung unter der Telefonnummer 07195-6940 melden.