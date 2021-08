Schwarzfahrerin verletzt Fahrkartenkontrolleur in Schwaikheim

Am Montagnachmittag (16.08.) kurz nach 16 Uhr hat eine 26-jährige Frau einen Fahrkartenkontrolleur verletzt, nachdem sie ohne gültigen Fahrausweis erwischt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, war die 26-Jährige in der S3 unterwegs. Am Bahnhof Schwaikheim versuchte die Frau vor den Kontrolleuren zu flüchten. Als sie von einem der Männer festgehalten wurde, schlug sie in dessen Richtung und fügte ihm Kratzer am Unterarm zu. Die Frau wurde bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten. Sie muss mit einer Strafanzeige rechnen.