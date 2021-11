Bei einem Schwelbrand in einem Doppelhaus im Schelmenholz ist am Dienstagmorgen (16.11.) ein 83-jähriger Bewohner verletzt worden. Laut Polizei brach das Feuer an einer Trennungsfuge des Doppelhauses aus, das sich in der Burgäcker Straße befindet. Die Polizei geht davon aus, dass Handwerksarbeiten den Brand auslösten.

{element}

Aufgrund einer Rauchgasentwicklung, die sich in die Wohnräumlichkeiten zog, erlitt der 83-Jährige eine Rauchgasvergiftung. Rettungskräfte brachten den Mann in