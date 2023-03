Schwerer Bandendiebstahl auch in Fellbach: Drei Tatverdächtige in Haft

Polizisten des mobilen Einsatzkommandos haben in der Nacht zum Montag (20.03.) drei Tatverdächtige in Sindelfingen "auf frischer Tat" vorläufig festgenommen. Vorausgegangen waren Ermittlungen der Kripo Ludwigsburg und dem Präsidium Einsatz. Den zwei Männern im Alter von 23 und 31 Jahren sowie einer 28-jährigen Frau wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Es handelt sich um polnische Staatsangehörige.

Die Gruppe war laut Polizei vor der Festnahme dabei, Kompletträder (Reifen samt Felge) von mehreren Autos abzumontieren. "Die Pkws stellten sie anschließend auf eigens hierfür mitgebrachten Steinen ab."

Fünf weiter Fälle: Autohändler in Fellbach-Schmiden betroffen

Seit August 2022 wurden fünf weiteren Fällen insgesamt 78 Kompletträder im Wert von 110.000 Euro gestohlen. "Es handelte sich stets um hochwertige Fahrzeuge, die auf Parkplätzen und Betriebsflächen von Autohändlern im Bereich Sindelfingen, Böblingen und in einem Fall in Fellbach-Schmiden abgestellt waren", so die Polizei. Nun werde ermittelt, ob die Gruppe auch mit diesen Taten in Verbindung gebracht werden kann.

Gegen die beiden Männer und die Frau wurde noch am Montag vor dem Amtsgericht Stuttgart Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.