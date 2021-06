Schwerer Motorradunfall bei Alfdorf: Kollision mit Krötentunnel

Schwer am Bein verletzt musste am Samstag, 12. Juni, ein 40 Jahre alter Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 10 Uhr zwischen Alfdorf und Kapf unterwegs. Nach einem Fahrfehler in einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte, so die Aussage der Polizei, mit einem Krötentunnel. Der Mann stürzte mit seinem Motorrad. Der Schaden am Motorrad liegt bei etwa 7000 Euro, der Schaden am Krötentunnel bei etwa 500 Euro. Die Straße musste vom ausgelaufenen Benzin gereinigt werden.