In Berglen-Steinach ist es am Samstag (11.06.) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ersten Informationen zufolge waren an dem Unfall am Ortseingang zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Polizei und Feuerwehr waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.