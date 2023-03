Schwerer Unfall in Murrhardt: Rettungshubschrauber im Einsatz

In der Gaildorfer Straße in Murrhardt-Fornsbach hat es am Dienstagvormittag (21.03.) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, waren daran drei Fahrzeuge beteiligt.

Polizei: "Mehrere Verletzte"

Es gebe "mehrere Verletzte", sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion. Zur Schwere der Verletzungen der einzelnen Personen sind noch keine Details bekannt.

Hubschrauber über Murrhardt-Fornsbach

Nach Informationen der Polizei ist aktuell (Stand 10.42 Uhr) ein Rettungshubschrauber am Unfallort in Murrhardt im Einsatz. Weitere Details zum Unfall konnten zunächst nicht mitgeteilt werden.