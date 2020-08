Schwerer Unfall zwischen Radfahrer und Auto bei Schorndorf-Schlichten: Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Mittwochnachmittag (12.08.) ist ein Radfahrer auf der Schurwaldstraße zwischen Schorndorf-Schlichten und Lichtenwald mit einem Auto frontal zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Abzweigung Baiereck, der Radfahrer musste von einem Rettungshubschrauber aus Ulm in ein Krankenhaus geflogen werden.

Scheinbar war der Radfahrer in einer größeren Gruppe unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von einem Auto frontal aufgeladen wurde. Die Polizei ist aktuell vor Ort und versucht, den Unfallhergang zu klären. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Informationen folgen.