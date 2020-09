Schwerer Verkehrsunfall auf der B14 bei Oppenweiler: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am späten Mittwochabend (09.09.) hat sich gegen 23 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B14 von Backnang in Richtung Schwäbisch Hall ereignet. Laut Polizeibericht kam ein 63-jähriger BMW-Fahrer nach der Ortschaft Oppenweiler auf einem geraden Teilstück auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Smart zusammen. Die 20-jährige Fahrerin des Smarts konnte dem BMW I8 nicht mehr ausweichen.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 20-Jährige und ein 18-jähriger Mitfahrer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass der BMW-Fahrer alkoholisiert war. Bei ihm wurde deshalb eine Blutuntersuchung zur Beweissicherung veranlasst. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.