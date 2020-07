Schwerverletzt ins Krankenhaus: Motorradfahrer gerät bei Sulzbach auf die Gegenfahrbahn

Ein 20-jähriger Motorradfahrer war am Sonntag gegen 18 Uhr auf der B 14 zwischen Berwinkel und Sulzbach unterwegs. Laut einem Bericht der Polizei kam er in der Blockhauskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem entgegengekommenen VW Scirocco zusammen. Der Biker stürzte und verletzte sich schwer. Er als auch der leichtverletzte Autofahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.