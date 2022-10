Sechsjährige in Oppenweiler sexuell belästigt: Kripo sucht Zeugen

Ein sechs Jahre altes Mädchen ist am Dienstag (18.10.) in Oppenweiler in der Nähe der Seegasse sexuell belästigt worden. Die Kripo fahndet nun nach dem unbekannten Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Geschlechtsteil gezeigt

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war das Mädchen in der Zeit zwischen 12.25 Uhr und 12.35 Uhr von einem fremden Mann belästigt und angesprochen worden. "Die Schülerin befand sich auf dem Heimweg von der Schule, als sie auf dem Fußweg entlang des Rohrbachs zwischen Friedhof und Gemeindehalle den älteren Mann wahrnahm", heißt es im Polizeibericht.

Dieser sei zunächst abseits des Wegs gestanden und habe den Rücken dem Mädchen zugewandt, ehe er sich umdrehte und dabei sein Geschlechtsteil zeigte. Das Mädchen rannte danach weg zu ihren unweit entfernten Schulfreunden. Der fremde Mann wurde in der Folge noch von weiteren Personen wahrgenommen und wie folgt beschrieben:

er war ca. 60 Jahre alt

er trug einen Bart

eine blaue Arbeitshose sowie ein weißes T-Shirt

Der unbekannte Mann konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Die Kriminalpolizei Waiblingen führt diesbezüglich die Ermittlungen und bittet um Hinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden.