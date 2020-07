Segelflieger-Notlandung auf Feld bei Weinstadt-Endersbach

Ein 59-jähriger Pilot hat am Sonntagabend (12.07.) gegen 17.50 Uhr mit seinem Segelflieger auf einem Feld in der Weinbergstraße in Weinstadt-Endersbach eine Notlandung hingelegt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, machte dem dem Piloten fehlende Thermik zu Schaffen. Sein eigentliches Ziel in Esslingen konnte er ohne Auftrieb nicht mehr erreichen. Deshalb musste der Segelfliegerpilot sein Fluggerät auf einem Feld landen. Laut Polizeibericht landete der 59-jährige Pilot fehlerfrei und verursachte keinerlei Schaden.