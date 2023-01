Seit 2. Janaur verschwunden: Polizei sucht Vemissten aus Berglen mit Foto

Das Polizeipräsidium Aalen hat am Montag (16.01.) eine öffentliche Vermisstenmeldung für einen Mann aus Berglen herausgegeben. "Anfang Januar verließ Uwe Apfelbaum sein gewohntes Lebensumfeld in Berglen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts", so die Polizei.

Personenbeschreibung: So sieht der Vermisste aus

Uwe Apfelbaum wurde laut Polizei zuletzt am 2. Januar 2023 gesehen. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, heißt es weiter.

Der Vermisste aus Berglen. © Polizeipräsidium Stuttgart

Der Vermisste wird als 1,90 Meter großer 64-Jähriger mit hagerer Statur und welligen rötlichne Haaren beschrieben.

Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Wer hat den Vermissten gesehen? Die Kriminalpolizei nimmt unter der Telefonummer 07361/5800 Hinweise entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Dienststelle der Polizei wenden.