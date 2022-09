SEK-Einsatz in Schorndorf: Mann droht Lebensgefährtin im Streit

In Schorndorf hat es am Sonntag (11.09.) einen größeren Einsatz von Polizei und SEK gegeben. Das berichtet die Polizei am Nachmittag. Den Angaben zufolge wurde kurz vor 11 Uhr eine Bedrohungslage in der Straße Alte Steige gemeldet.

26-Jähriger wird festgenommen

Wie aus der aktuellen Pressemitteilung hervorgeht, waren ein 26-Jähriger und seine 24-jährige Lebensgefährtin am Vormittag in Streit geraten. Der Mann habe daraufhin Drohungen ausgesprochen, heißt es weiter. "Da eine Gefährdung anderer Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, war neben mehreren Streifen auch das Spezialeinsatzkommando im Einsatz", so die Polizei.

Der 26-Jährige konnte schließlich widerstandslos festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Der Mann muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.