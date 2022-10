Sexuelle Belästigung in Fellbach: Mann zeigt 14-Jähriger seinen Penis

Ein Unbekannter hat am Freitagabend (07.10.) eine 14-Jährige am Bahnhof Fellbach sexuell belästigt.

Wie die Polizei mitteilt, saß das Mädchen gegen 19.10 Uhr am Bahnsteig auf einer Bank neben der Bäckerei, als sich ihr ein Mann näherte. Er hatte "seine Hose soweit heruntergelassen hatte, dass sein Geschlechtsteil zu sehen war". Der Mann sprach die 14-Jährige laut Polizei "in unzüchtiger Weise" mit schwäbischem Dialekt an. Das Mädchen lief davon.

Täterbeschreibung

Laut Polizei soll der Mann etwa 65 bis 70 Jahre alt gewesen sein. Er wird als "relativ dick" mit wenigen, kurzen weißen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Jeans und ebenfalls dunkelblaues Oberteil. Die Polizei Fellbach nimmt unter der Telefonnnummer 0711/57720 Hinweise entgegen.