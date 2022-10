Sicherheitstag der Polizei in BW: So viele Kontrollen gab es im Rems-Murr-Kreis

Das für den Rems-Murr-Kreis zuständige Polizeipräsidium Aalen hat sich auch 2022 am landesweiten Sicherheitstag beteiligt. So wurden zwischen Dienstag (11.10.) 6 Uhr und Mittwoch (12.10.) 1 Uhr im gesamten Präsidiumsbereich flächendeckende Kontrollen im öffentlichen Raum durchgeführt. In einer Mitteilung vom Mittwochnachmittag zieht die Polizei nun Bilanz.

Bilanz für den Rems-Murr-Kreis

Im Rems-Murr-Kreis gab es dem Bericht zufolge etwa 775 Kontrollen. Dabei wurden 24 Straftaten und 44 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Unter anderem waren sechs Kontrollstellen eingerichtet. Neben den Kontrollen setzte die Polizei am Sicherheitstag auch auf Prävention. An einem Infostand in Schorndorf konnte die Bevölkerung unter anderem Fragen an die Polizei stellen.

Zurück zu den Kontrollen: Den Angaben zufolge wurden in den drei Landkreisen Rems-Murr, Schwäbisch Hall und Ostalb insgesamt 921 Personen, knapp 600 Fahrzeuge und etwa 1300 Dokumente überprüft. Durch die Kontrollen konnten insgesamt rund 337 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. "Darüber hinaus wurden vier Haftbefehle vollstreckt und mehrere Wohnungen durchsucht", heißt es weiter.

Exemplarischer Auszug der Anzeigen/Beschlagnahmen/Sicherstellungen

Acht Platzverweise

Sieben Gewahrsamnahmen

Drei Festnahmen

Sieben Blutentnahmen

Zwei sichergestellte Führerscheine

13 Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 4696 Euro

24 durchsuchte Gebäude

27 durchsuchte Fahrzeuge

59 durchsuchte Personen

Etwa 2 kg Amphetamin

Circa 300g Marihuana

74 Marihuanapflanzen

Eine Einzelladerbüchse

Fünf Samuraischwerter

18 Smartphones

Vier Laptops

18 USB-Sticks

Marihuana-Pflanzen in Waiblingen beschlagnahmt

Einen Fall aus Waiblingen hebt die Polizei in ihrer Bilanz hervor. Dort entdeckten die Beamten eine Marihuana-Aufzuchtanlage. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt.

Während des Sicherheitstages waren laut Mitteilung etwa 200 Polizeibeamtinnen und -beamte des Aalener Präsidiums im Einsatz. Unterstützt wurde die Polizei unter anderem vom Zoll und der Bereitschaftspolizei.