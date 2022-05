Sieben beschädigte Pkw in Schwaikheim: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Sonntag (22.05.) wurden in Schwaikheim an insgesamt sieben Pkw, die im Bereich Silcherstraße/Seitenstraße geparkt waren, die Seitenscheiben eingeschlagen. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Von der Sonne geblendet

Wie das Polizeipräsidium Alen mitteilte, wurde am Sonntag noch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Dieses Mal war eine 47 Jahre alte Opel-Fahrerin aufgrund der tiefstehenden Sonne in der Winnender Straße mit einem am Straßenrand geparkten Renault kollidierte.

"An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro", heißt es weiter im Polizeibericht. Der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.