Siebenjähriger bei Unfall in Weinstadt-Strümpfelbach leicht verletzt

Ein 7 Jahre alter Radfahrer wurde am Mittwochnachmittag (16.12.) auf der Straße Im Oberdorf beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Wie das Polizeipräsidium Aalen am Donnerstag mitteilte, war der Junge gegen 16.45 Uhr an der Einmündung in die Nonnengasse mit seinem Fahrrad gegen einen wartenden Ford eines 61-Jährigen gestoßen. "Der Junge stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Anschließend wurde er von den Eltern zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht", so die Polizei.