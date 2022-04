Skoda gestreift und weitergefahren: Unfallflucht in Winterbach

In der Hermannstraße in Winterbach hat sich am Mittwoch (27.04.) eine Unfallflucht ereignet, zu der die Polizei nun Zeugen sucht.

Hinweise ans Polizeirevier Schorndorf

Einer aktuellen Mitteilung zufolge, streifte ein noch unbekannter Autofahrer zwischen 7.40 und 15 Uhr in besagter Straße einen geparkten Skoda. Er fuhr danach weiter und hinterließ einen Schaden von etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Schorndorf nimmt unter der Telefonnummer 07181/2040 Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer entgegen.