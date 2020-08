Spiegelberg: 20-Jährige überschlägt sich mit Auto

Eine 20-Jährige hat sich am Dienstabend (18.08.) mit ihrem VW auf der Landstraße 1066 von Spiegelberg in Richtung Sulzbach überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, kam die 20-Jährige gegen 19 Uhr auf gerader Strecke aus unbekannten Gründen nach rechts in den Grünsteifen.

Als sie versuchte, ihren VW gegenzusteuern, geriet sie zunächst nach links bevor sie im weiteren Verlauf die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie kam nach rechts von der Straße ab und der Wagen überschlug sich. Die 20-Jährige verletzte sich dabei leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf circa 16 000 Euro.