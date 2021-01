In Spiegelberg hat sich am Samstagabend (30.01.) ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht war ein 32-Jähriger gegen 18.40 Uhr mit seinem Skoda auf der Landesstraße in Richtung Kurzach gefahren. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Warthof überholte er einen BMW. Die 36-jährige Fahrerin des BMW war jedoch gerade dabei, in Richtung Warthof abzubiegen.

Die Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.