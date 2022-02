Am Sonntagabend (27.02.) ist in Spiegelberg ein Fahrzeug in Brand geraten. Ersten Informationen der Polizei zufolge war das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache "alleinbeteiligt verunfallt" und dann in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Vorderbüchelberg und der Löwensteiner Straße.

Etwa auf der Hälfte der Strecke sei das Auto von der Fahrbahn abgekommen und dann circa drei Meter die Böschung hinabgerollt. Das Fahrzeug ist laut Polizei komplett