Am Samstagnachmittag (26.03.) ist es bei Spiegelberg zu einem Motorradunfall gekommen. Laut Polizeibericht befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer gegen 15.10 Uhr auf der Kreisstraße von Prevorst in Richtung Spiegelberg. Kurz vor der Ortseinfahrt verlor er während eines Überholvorgangs in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine.

Der junge Mann kam anschließend links von der Straße ab und stürzte. Dabei zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden