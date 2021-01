Spiegelberg: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Auf der Kreisstraße 1820 zwischen Prevorst und Spiegelberg hat sich am Sonntagnachmittag (10.01.) ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 18-jähriger Motorradfahrer gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Spiegelberg gefahren. Vor einer Rechtskurve überholte er trotz Gegenverkehrs eine Mercedes-Fahrerin und stieß mit einem entgegenkommenden Golf zusammen.

Das Motorrad schleuderte nach dem Aufprall noch gegen den Mercedes. Der 18-jährige Biker wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Personen in den Autos blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.