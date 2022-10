Stau auf der B29 am Mittwochmorgen (26.10.): Auffahrunfall bei Winterbach

Pendler auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart müssen am Mittwochmorgen (26.10.) Geduld mitbringen. Nach einem Unfall bei Winterbach staut es sich nach Angaben der Internetseite "google maps" gegen 8.40 Uhr zwischen der Unfallstelle auf der B29 bei Winterbach bis zurück zum Grafenbergtunnel in Schorndorf.

Die Ursache ist Polizeiangaben zufolge ein Auffahrunfall, der sich gegen 7.30 Uhr auf der linken Fahrspur der B29 ereignete. Beide beteiligte Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. "Inzwischen ist der Unfall aber aufgenommen und die Fahrbahn wieder frei", erklärte ein Polizeisprecher um 8.50 Uhr.