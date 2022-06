Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen (14.06.) auf der B29 im Bereich Weinstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei sind zwei Autos in den Unfall involviert. Es gab keine Verletzten. Aktuell staut sich der Verkehr in diesem Bereich, weil die Unfallfahrzeuge abgeschleppt werden mussten (Stand: 8 Uhr).

Weitere Informationen folgen.