Ein Fenster an einem Einfamilienhaus in Weinstadt-Beutelsbach ist zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (06.06.-07.06.) beschädigt worden. Das Haus befindet sich in der Straße Am Sonnenhang.

Laut Polizei wurde das Fenster durch einen Steinwurf beschädigt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt telefonisch unter der Nummer 07151 - 65061 entgegen.