Stoppstelle missachtet: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Plüderhausen

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Plüderhausen ist am Montagmorgen (24.08.) ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 49-Jährige mit ihrem VW-Bus von der Grabenstraße auf die Welzheimer Straße gefahren, ohne dabei an der Stoppstelle anzuhalten. Sie missachtete die Vorfahrt eines 72-jährigen Ford-Fahrers, der auf der Welzheimer Straße gefahren war und kollidierte mit dem Auto.

Beim Zusammenstoß wurde der Ford noch gegen eine angrenzende Steinmauer geschleudert. Verletzt wurde laut Polizei niemand.