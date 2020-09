Streit am Bahnhof Weinstadt-Endersbach: 17-Jähriger mit spitzem Gegenstand verletzt

Am Freitagabend (18.9.) gegen 23 Uhr kam es am Bahnhof Endersbach offenbar zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Polizeiinformationen zufolge stach ein Mann im Gerangel einem 17-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in Richtung Schulter und verletzte ihn. Der 17-Jährige wurde von einem Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert.

Bei der anschließenden Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus Weinstadt wurde an seiner Wohnadresse angetroffen und vorläufig festgenommen. Er wurde am Samstag (19.9.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.