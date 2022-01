In einem Zoogeschäft in der Stuttgarter Straße in Fellbach ist es am Montagnachmittag (17.01.) zu einem Streit gekommen. Laut aktuellem Polizeibericht ist dabei ein Kunde leicht verletzt worden. Was war passiert?

Den Angaben zufolge wollte der 46-jährige Kunde für seine Tochter einen Hasen kaufen. Im Zoogeschäft riet man ihm, wegen der artgerechten Tierhaltung zwei Hasen mitzunehmen. Weil der Kunde während des Beratungsgesprächs noch mit sich haderte, habe sich eine weitere Kundin