Streit in S2 Richtung Schorndorf eskaliert: Mitreisende mit Bierflasche beworfen

In einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf ist es am Sonntagabend (12.03.) zu einer Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, attackierten gegen 20.45 Uhr drei Männer zwei Mitreisende.

Bierflasche nach Mitreisenden geworfen

Die drei Männer im Alter von 20, 21 und 40 Jahren sollen in der S-Bahn Bier getrunken sowie andere Fahrgäste gestört haben. Ein 15-Jähriger bat daraufhin, die Männer etwas leiser zu sein, worauf sich ein verbaler Streit auftat.

Als sich ein 26-Jähriger in den Streit einmischte, wurde dieser ebenfalls von den drei Männern beleidigt. Die Männer sollen dem 15-Jährigen zudem in den Bauch geschlagen haben. Einer der Täter warf wohl auch eine Flasche nach den beiden Mitreisenden, verfehlte diese aber.

Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei nahmen die rumänischen Staatsangehörigen Täter schlussendlich an der Haltestelle Nürnberger Straße fest. Auf die Männer warten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung.