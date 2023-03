Streit unter Jugendlichen in Winnenden eskaliert: 16-Jähriger schwer verletzt

In einer Wohngruppe für Jugendliche in der Ringstraße in Winnenden ist am Mittwoch (15.03.) ein Streit eskaliert. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Mit Küchenmesser am Rücken verletzt

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, gerieten ein 15- und ein 16-Jähriger am frühen Nachmittag zunächst verbal in Streit. Anschließend trennten sie sich. Kurze Zeit später ging der 15-Jährige laut Polizei jedoch erneut zu seinem Kontrahenten. Er verletzte den 16-Jährigen mit einem Küchenmesser am Rücken. Ein Betreuer eilte hinzu und ging dazwischen.

Jetzt ermittelt die Kripo

Der 16-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. "Der 15-jährige afghanische Staatsangehörige wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert", heißt es im Polizeibericht. Die Kriminalpolizei in Waiblingen ermittelt nun.