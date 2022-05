Vor einem Amtsgebäude in der Bahnhofstraße in Waiblingen sind am Mittwochnachmittag (11.05.) zwei Familien in Streit geraten. Das berichtet die Polizei.

Laut Mitteilung kam es im Zuge der Streitigkeiten zu Beleidigungen, Handgreiflichkeiten und Bedrohnungen. Das Polizeirevier Waiblingen ermittelt zum Vorfall.