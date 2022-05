Streitigkeiten in Winterbach eskaliert: Polizei ermittelt

Am Sonntagabend (22.05.) kurz vor 20 Uhr kam es in Winterbach auf einem Sportplatz in der Lerchenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Zwei Aggressoren in Polizeigewahrsam

Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatten sich die beteiligten Personen bereits teilweise entfernt und die Situation somit beruhigt. "Gegen 22:30 Uhr meldeten schließlich Security-Mitarbeiter der Asylbewerberunterkunft in der Fabrikstraße, dass es erneut zu einer Schlägerei zwischen den beiden Parteien, teilweise unter Einsatz von Holzlatten, gekommen sei", heißt es in einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen.

Mehrere Personen erlitten hierbei leichte Verletzungen. Zwei der Aggressoren wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zu den Taten und den Hintergründen aufgenommen.