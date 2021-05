Sturmböe fegt Maibaum in Weinstadt-Endersbach um

Dem stürmischen Wetter ist am Dienstagvormittag (04.05.) in Weinstadt-Endersbach der Maibaum zum Opfer gefallen.

Der Baum war vor wenigen Tagen in der Einkaufsstraße aufgestellt worden. "Er ist unten an der Fassung abgesplittert und der Länge nach umgestürzt", meldet unserer Reporter von vor Ort. Die links und rechts am Stamm befestigten Wappen haben dabei wohl ein Auto beschädigt. Verletzt wurde niemand. Polizei und Bauhof sind vor Ort, der Bereich abgesperrt.

Weitere Informationen folgen