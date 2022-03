Auf der B14 hat sich am Donnerstag (03.03.) gegen 16.50 Uhr kurz vor dem Kappelbergtunnel ein Auffahrunfall ereignet. Das teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Den Angaben zufolge liegt die Unfallstelle circa 100 bis 150 Meter vor der Einfahrt in den Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Backnang.

An dem Unfall seien mehrere Fahrzeuge beteiligt. Die Unfallaufnahme laufe momentan noch, so der Sprecher. Laut Straßenverkehrszentrale staut sich der Verkehr momentan