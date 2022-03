Die Straßenverkehrszentrale meldet am Freitagnachmittag (18.03.) eine ungesicherte Unfallstelle auf der B14 zwischen Benzstraße in Stuttgart und dem Kappelbergtunnel. Die Unfallstelle befinde sich am Tunneleingang in Fahrtrichtung Backnang. (Stand 15.10 Uhr)

{element}

Ein Polizeisprecher bestätigte den Unfall auf Nachfrage unserer Redaktion. Er sei um 14.53 Uhr gemeldet worden, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um einen "Unfall mit Sachschaden."

Weitere