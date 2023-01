Suche mit Hubschrauber beendet: Vermisster Senior in Waiblingen aufgefunden

Die Polizei hat am Donnerstagabend (19.01.) nach einem 89-jährigen Mann gesucht, der vermisst gemeldet worden war. Zu diesem Zweck werde ein Polizeihubschrauber über Waiblingen eingesetzt, meldete die Polizei. Inzwischen ist der Senior wohlbehalten aufgefunden worden, teilte die Polizei mit.

Mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber suchten nach dem 89-Jährigen

Seit 16.30 Uhr wurde ein 89-jähriger Mann in Waiblingen vermisst. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich in einer hilflosen Lage befand, suchten mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber nach ihm. Um 19:18 Uhr konnte der Mann von einer Streife in Waiblingen in der Winnender Straße wohlbehalten gefunden werden.