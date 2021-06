Suchmaßnahmen am Badesee Waldhausen: Bisher kein Hinweis auf ein Unglück

Ein Boot wurde für den Rettungseinsatz vor Ort transportiert. © Benjamin Beytekin

Lorch-Waldhausen.

Suchmaßnahmen am Badesee in Waldhausen haben bisher keine Anhaltspunkte erbracht, die den Verdacht erhärten würden, dass dort ein Mensch ertrunken sein könnte. Es wurde auch niemand als vermisst gemeldet. Ein Zeuge hatte berichtet, er habe gesehen, dass im Badesee möglicherweise ein Mensch untergegangen sei, so die Polizeidirektion in Aalen. DLRG, Feuerwehr und Polizei waren bei den Suchmaßnahmen im Einsatz, ebenso mehrere Boote und mindestens ein Taucher. Die Suchmaßnahmen wurden am Sonntag gegen 23 Uhr eingestellt. Ob sie am Montag fortgesetzt werden, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.