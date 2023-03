Sulzbach an der Murr: 19-Jähriger filmt Beamten bei Verkehrskontrolle

Beamte der Verkehrspolizei Backnang haben am Dienstagnachmittag (07.03.) beim Parkplatz Harbachkreisverkehr in Sulzbach an der Murr eine allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurde gegen 15.15 Uhr der Fahrer eines Mercedes-Sprinters angehalten. Der Autofahrer lehnte zunächst ab, sein Fahrzeug zur Überprüfung der Ladung zu öffnen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Mobiltelefon wurde beschlagnahmt

Im weiteren Verlauf nahm er sein Handy und filmte die Beamten während sie ihrer Tätigkeit durchführten. Trotz Anweisungen der Beamten dies zu unterlassen, nahm er die Beamten auf. Auf die Bitten der Beamten, die Daten zu löschen, war der 19-jährige Mann nicht bereit einzugehen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde daraufhin eine richterliche Anordnung erwirkt, das Mobiltelefon des Autofahrers zu beschlagnahmen. Neben einer Anzeige, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, erwartet den Beschuldigten nun auch eine Strafanzeige wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Die Ermittlungen dauern an.