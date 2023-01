Sulzbach an der Murr: Auto überschlägt sich - B14 kurzzeitig voll gesperrt

Am Samstagnachmittag (28.01.) ist es auf der B14 kurz vor Sulzbach an der Murr gegen 13 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 79-jährige Fahrerin hatte sich mit ihrem Auto überschlagen. Die B14 war kurzzeitig voll gesperrt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Die 79-Jährige war mit ihrem Fiat Punto von Oppenweiler Richtung Sulzbach unterwegs und kam wegen "Unachtsamkeit" von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte eine ca. zwei Meter tiefe Böschung hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

79-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt

Die Fahrerin wurde von den Rettungskräften aus ihrem Fahrzeug befreit und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für ca. 30 Minuten war die Fahrbahn voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen waren gegen 14.30 Uhr abgeschlossen. Bis dahin wurde der Verkehr abwechselnd über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.