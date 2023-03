Sulzbach an der Murr: Mehrere Messer im Auto - Mann wehrt sich gegen Polizei

In Sulzbach an der Murr hat sich am Donnerstagabend (23.03.) ein Mann gegen eine Polizeikontrolle gewehrt. Zuvor hatten die Beamten mehrere Messer und Tierabwehrsprays in seinem Auto gefunden. Was war passiert?

Polizisten müssen den 62-Jährigen zu Boden bringen

Gegen 19.40 Uhr wurde in der Märchenstraße ein 62-jähriger Autofahrer angehalten und kontrolliert. Laut Polizeibericht stellten die Beamten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war und es aus dem Fahrzeug nach Alkohol roch. Daher sollte der Mann zur Blutabnahme in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Kontrolle wurde der Mann immer aggressiver und wehrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme. Die Beamten mussten den Mann zu Boden bringen. Da sich der 62-Jährige dort immer noch wehrte, mussten ihm Handschließen angelegt werden.

Zeugen gesucht: Wer hat den Vorfall in der Märchenstraße gesehen?

Bei der Durchsuchung des Autos stellte sich heraus, dass der Mann mehrere Tierabwehrsprays und Messer dabei hatte. Diese wurden von den Polizisten sichergestellt. Anschließend wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, er muss mit mehreren Strafverfahren rechnen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall in der Märchenstraße mitbekommen haben oder vorbeigefahren sind. Diese können sich unter der Telefonnummer 071919090 an das Polizeirevier Backnang wenden.