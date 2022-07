Sulzbach an der Murr: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Motorradunfall ist es am Freitagabend (22.07.) in Sulzbach an der Murr gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 39-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesststraße 14 zwischen Sulzbach an der Murr und Berwinkel unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 39-Jährige dürfte mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Er schlitterte in die linke Leitplanke und wurde dabei schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.