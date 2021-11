Am Donnerstagmorgen (04.11.) ist eine 55-Jährige im Bereich der Kreuzung Dachsweg/Bindengasse in Sulzbach an der Murr zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr von einer bisher unbekannten Frau mehrfach beleidigt und bedroht worden.

Wie die Polizei mitteilte, soll die unbekannte Frau ca. 165 cm groß, 50-60 Jahre alt und extrem schlank sein. Sie soll graue Haare haben und zur Tatzeit eine graue Kapuzenjacke und blaue Jeans getragen haben. Auf die Geschädigte machte die Dame einen psychisch labilen