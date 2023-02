Sulzbach an der Murr: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmorgen (23.02.) ist kurz vor 3 Uhr in der Märchenstraße in Bartenbach in Sulzbach an der Burr ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter erbeuten Tabakwaren und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Personenbeschreibung der Tatverdächtigen

Zwei junge Männer, die im Umfeld des Tatorts gesehen wurden, könnten in Tatzusammenhang stehen. Die Männer waren ca. 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß. Beide hatten eine athletische Figur und waren dunkel gekleidet. Außerdem wurde bei der Rotkäppchenstraße ein weißer Transporter gesehen, der möglicherweise das Fluchtfahrzeug war. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 melden.