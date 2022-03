Ein 40-Jähriger ist am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr im Wald bei Alfdorf-Voggenberg tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich der Mann bei Baumfällarbeiten tödlich.

Eingeklemmt zwischen zwei Bäumen

Der 40-Jährige begab sich laut Pressemitteilung am Vormittag für Baumfallarbeiten in den Wald. "Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Mann einen Baum gefällt hatte, der durch einen anderen Baum in eine andere als die vorgesehene