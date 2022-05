Tötungsdelikt in Hohenacker: Tatverdächtiger aus Krankenhaus entlassen und in Haft

Zum Tötungsdelikt in Hohenacker am Karfreitag (15.04.) gibt es laut Polizei neue Erkenntnisse. Der 48-jährige Tatverdächtige, der eine 79-jährige Seniorin getötet haben soll, konnte am Donnerstag (19.05.) aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Zuvor war er auf der Autobahn 8 bei Gruibingen in einen Unfall geraten. Er verlor auf einer Rastanlage die Kontrolle über sein Auto und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne.

Wie die Polizei mitteilt, wurde er nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus zugleich einem Haftrichter vorgeführt. „Der Tatverdächtige, dem eine Haftfähigkeit ärztlich bescheinigt wurde, konnte anschließend von der Kriminalpolizei einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden“, heißt es in einem Polizeibericht vom Donnerstag (19.05.).

Die für diesen Fall ins Leben gerufene "Ermittlungsgruppe Freitag" wird nun aufgelöst. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall sollen „im Rahmen der regulären Alltagsorganisation fortgeführt“ werden.