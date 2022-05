Tankstellen-Einbruch in Backnang: Zigaretten für mehrere tausend Euro gestohlen

Zwei Unbekannte sind am Mittwoch (11.05.) kurz nach Mitternacht in eine Tankstelle in der Sulzbacher Straße in Backnang eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei erbeuteten die Täter dabei Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Tatverdächtigen sollen die Diebesware in Müllsäcke verstaut haben. Anschließend sollen sie damit zu Fuß geflüchtet sein. Hinweise nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191 - 9090 entgegen.